خاص| أسرة الموسيقار محمد الموجي تبدأ إعداد مسلسل عن حياته قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الدكتورة غنوة الموجي، ابنة الموسيقار الكبير محمد الموجي، عن نية أسرة الراحل تقديم مسلسل يتناول قصة حياته، خلال الفترة المُقبلة.

وقالت غنوة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هناك كتابا سيتم طباعته نهاية العام الجاري 2023، يتناول قصة حياة والدها ويكتبه الكاتب الصحفي محمد المكاوي، مشيرة إلى أن مسيرة والدها نُشرت على حلقات في مجلة شهيرة توقفت منذ فترة عن الإصدار.

وتابعت غنوة "وفي الحسبان يتعمل مسلسل يتناول سيرته ومسيرته"، لافتة أنه من الصعب أن تحدد الآن مَن مِن الفنانين يمكنه القيام بدور والدها في العمل، إذ يحتاج الأمر للبحث عن فنان يكون قادرا على الإمساك بالعود، وله مواصفات خاصة "مفيش تفكير في حد معين، وإن شاء الله الكتاب ينزل ونبدأ في إعداد المسلسل".

جدير بالذكر أن غنوة أبدت غضبها واستيائها من تجاهل مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثانية والثلاثين الاحتفاء بمئوية والدها، وكذلك مئوية الموسيقار الكبير كمال الطويل.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك: "مهرجان الموسيقى العربية تجاهل تماما مئوية ميلاد الموجي والطويل، إيه السبب وإيه الهدف معرفش؟.. ويرجعوا يزعلوا لما يتكرموا خارج مصر".

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" شددت على أن من حق والدها على التاريخ أن يتم الاحتفال بمئويته، مشيرة إلى أن المهرجان يحتفي بمئوية رحيل "فنان الشعب" سيد درويش، وأن هذا لا يتعارض مع الاحتفاء أيضا بموسيقي كبير مثل والدها بإقامة ليلة تحمل اسمه.