محمد رمضان يحتفل بنجاح حفل "كأس الأمم".. ومتابعون: "دعم فلسطين فين ولا خايف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان محمد رمضان بنجاح حفله الغنائي الذي أقيم مساء أمس الخميس في الكوت ديفوار على هامش قرعة كأس الأمم الإفريقية.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلاله مع عدد من الأطفال وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية معهم وعلق قائلًأ: "نحن أفريقيا".

واستقبل الفيديو بالكثير من الانتقادات من متابعيه، الذين وجهوا له تعليقات تسأله عن عدم إعلانه دعم فلسطين، وبينها: "فلسطين فين، يا محمد مش ده اللي بيحصل في فلسطين، دعم فلسطين فين ولا خايف، ما تقدر تعمل حتى فيديو تدعم فيه فلسطين عندك ملايين متابعين تقدر تغير فكر الرأي العام، مفيش أي دعم لفلسطين، فلسطين يا رمضان".

كما نشر "رمضان" مقطع فيديو آخر أوضح خلاله مقابلته لعدد من نجوم الكرة العالميين بكواليس الحفل منهم لاعب نادي النصر السعودي ساديو ماني، لاعب منتخب المغرب وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي، ولاعب كرة القدم الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا.

وشارك "رمضان" ضمن الفريق الغنائي للأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية برفقة كلًا من المطربة النيجيرية، يامي الادي، والإيفواري أسالفو ماجيك.

وأحيا محمد رمضان مؤخرًا عدد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها كان آخرها حفله الغنائي الأول بمحافظة أسوان وذلك بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

يذكر أن محمد رمضان عرض له مؤخرًا عدد من الأعمال ما بين التليفزيونية والسينمائية أبرزها مسلسل "جعفر العمدة" والذي عرض بموسم رمضان الماضي، إلى جانب فيلم "ع الزيرو" والذي تم عرضه بموسم الصيف الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.