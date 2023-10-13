باميلا الكيك عن الزواج: "تلقيت عروض من الجنسين وكل بنت نفسها يبقى عندها طفل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حلت الفنانة اللبنانية، باميلا الكيك ضيفة على برنامج "كتير هالقد" تقديم الإعلامي اللبناني هشام حداد ويعرض على قناة "MTV" اللبنانية.

وتطرقت "باميلا" في حديثها للعديد من الموضوعات، منها تلقيها عدد من عروض الزواج من الجنسين وهو ما أثار ضحكات المتواجدين في الاستوديو.

وبسؤالها لماذا ترفض "باميلا كيك" كل عروض الزواج التي تتلقاها؟، ردت قائلة: "بيجيني عروض زواج كتير الفترة الأخيرة من الجنسين".

واستكملت: "بصراحة خايفة ومفيش بنت أكيد مبتحلمش يكون لها أطفال وكل ما أشوف اللي بيحصل حواليا بخاف".

وعما إذا كان هناك ممثل ما يقوم بمحاربتها في الوسط الفني اللبناني علقت قائلة: "عندي جملة بحبها ودايمًا بقولها إذا الله معي فمن علي؟".

وحلت "باميلا الكيك" ضيفة ببرنامج "كتاب الشهرة" تقديم المذيع علي ياسين ويعرض على قناة "الجديد" بشهر يونيو الماضي.

وكشفت "باميلا" خلال الحلقة عن إمكانية ارتباطها وزواجها من امرأة قائلة: "أنا إذا أغرمت بامرأة يمكن أكون أول واحدة أتزوج من امراة، أنا ما عندي مشكلة أظهر عارية في أي عمل فني، أنا إنسان عندي 50 بالمئة أنوثة و50 بالمئة رجولة".

واستكملت: "أنا الحب، وبحب الحب امرأة أو رجل، أكيد مش ولد ما عندنا أمراض، وأكيد ما بسأل المجتمع شو لازم تحب".

يذكر أن آخر مشاركة "باميلا الكيك" الفنية كانت بفيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر عام 2022.



