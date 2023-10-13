أحمد فهمي يدعم القضية الفلسطينية : "افتحولنا نروح حتى لو مشي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان أحمد فهمي دعمه للقضية الفلسطينية ضد انتهاكات قوات الإحتلال الإسرائيلي وصمت العالم عن ما يجري على أرض فلسطين.

ونشر "فهمي" بوست عبر حسابه الرسمي على موقع "X" وعلق على غلق معبر رفح مؤخرًا قائلًأ: "افتحولنا نروح حتى لو مشي فلسطين حرة".

وحرص عدد من المشاهير والإعلاميين والشخصيات المؤثرة على دعم القضية الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية وقصف قوات الإحتلال للعديد من المواطنين العزل.

ويعيش الفنان أحمد فهمي انتعاشة فنية إذ شارك بعدد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "سره الباتع" والذي عرض بموسم رمضان الماضي، إلى جانب فيلم "مستر إكس" الذي تم عرضه بموسم عيد الأضحى الماضي.

يذكر أن أحمد فهمي عرض له مؤخرًا مسلسل "سفاح الجيزة" عبر منصة "شاهد" وشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية المصريين والعرب وحقق المسلسل نجاحًا ونسب مشاهدة مرتفعة.