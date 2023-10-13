إلهام شاهين تشارك الجمهور تكريمها بالمهرجان الدولي للمسرح في بغداد

شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها بعض الصور الجديدة لها، وذلك خلال تكريمها بالمهرجان الدولي للمسرح في بغداد. نشرت إلهام الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة متميزة حيث ارتدت فستانا باللونين الأسود والأبيض، بتصميم فريد. علقت الفنانة إلهام شاهين على الصور قائلة: 'من المهرجان الدولي للمسرح في بغداد'. قد يهمك أيضا: إلهام شاهين توجه رسالة لفريق عمل ألفريدو إلهام شاهين تستنكر الهجوم على أسرة عادل إمام

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