شكرا لقرائتكم خبر عن أغانٍ دعمت القضية الفلسطينية ودافعت عن القدس وصمود شعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى دولة فلسطين المحتلة منذ القدم من الاحتلال الغاشم والأساليب الخارجة التي يستخدمها تجاه الفلسطينيين، التي تبعد كل البعد عن الإنسانيات، فنرى خلال هذه الأيام تكثيف إسرائيل لشن غارات بالطائرات على "غزة" التي ما زال شعبها يقاومللدفاع عن أرضه ضد الكيان الصهيوني الذى يمارس كل الأساليب الخارجة عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل، وكل هذه الأمور لم يكن الفن المصرى والعربى بعيداً عنه، فالكثير من المطربين حرصوا خلال السنوات الماضية على دعم القضية الفلسطينية بالأغانى الوطنية التي تبث العزيمة والروح والتعبير عن مشاعر الأمة العربية تجاه دولة فلسطين المحتلة، والتى يحلم بها الكثير من المصريين والعرب بأن تصبح حرة في يوماً ما.

زهرة المدائن

"يا قدس يا مدينة الصلاة"، هكذا بدأت الفنانة الكبيرة فيروز بصوتها الدافئ أغنية "زهرة المدائن"، والتى تحدثت خلالها عن عروبة فلسطين وصمود أهلها في الدفاع عن أرضها، والأغنية من كلمات وألحان الأخوين رحباني.

الحلم العربى وتوحيد الأمة العربية

لعل أشهر الأغانى التى تغنت خلال فترة التسعينيات هو أوبريت "الحلم العربى" الذى يعد أشهر الأغانى على مستوى الوطن العربى، ويتناول الأوبريت حلم الشعب العربى فى إقامة الوحدة العربية، وشارك بالأوبريت عدد كبير من النجوم من بينهم، نبيل شعيل، لطفي بوشناق، أصالة، إيهاب توفيق، والأوبريت من ألحان صلاحا لشرنوبي وحلمي بكر، وتوزيع حميد الشاعري.

القدس هترجع لنا

من أشهر الأغانى أيضا أوبريت "القدس هترجع لنا"، والذى كان وقتها يعبر عن انتفاضة كبرى بعد استشهاد الطفل "محمد الدرة" الذى قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحضان والده عام 2000 عن عمد، وشارك في الأوبريت مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم، محمود ياسين وهدى سلطان ونادية لطفى وأحمد السقا وأحمد حلمي ومنى زكي وفاروق الفيشاوي، ومدحت صالح وخالد عجاج ومحمد محيي وهشام عباس، وغيرهم، وهو من ألحان رياض الهمشري، وتوزيع حميد الشاعري.

على باب القدس

لم تقتصر انتفاضة فلسطين عام 2000 وقت استشهاد الطفل "محمد الدرة" على أوبريت القدس هترجع لنا فقط، لكن قدم الفنان هانى شاكر أغنية بعنوان "على باب القدس" وتكشف معاناة أهل فلسطين والقدس في مواجهة الاحتلال الصهيوني، والأغنية من ألحان الموسيقار حسن أبو السعود.

القدس دى أرضنا

ومن المعروف أن الهضبة عمرو دياب دائما يتغنى في الحب والرومانسية إلا أنه حرص على دعم القدس وأهل فلسطين بأغنية عام 2006 حيث قدم اغنية بعنوان "القدس دي أرضنا"، وهي من كلمات مجدي النجار، وألحان عمرو دياب.