شكرا لقرائتكم خبر عن "كيلو جرام" و"النهاية الأبدية السعيدة" فى نادى سينما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم نادى سينما المرأة الذى ينظمة المركز القومى للسينما عروضه السينمائية، وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 16 أكتوبر بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية فى تمام السادسة مساء.

ومن المقرر عرض كل من فيلم "كيلو جرام" إخراج آلاء البهي، وفيلم "النرجسى" إخراج سالى البشلاوي، فيلم "عزيزتى ورد" إخراج مروة الشرقاوي، فيلم "حاضر" إخراج حازم متولي، فيلم "نفسى" إخراج يمنى صالح، فيلم "سارة" إخراج عبد الله عادل، فيلم "النهاية الأبدية السعيدة" إخراج إبرام بولس.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية شاهندة محمد على والناقد السينمائى إسلام أحمد على لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادى سينما المرأة بالقاهرة ينظمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، تحت إدارة الناقدة شاهندة محمد على فنيا.

جدير بالذكر أن نوادى السينما التى يقيمها المركز القومى للسينما يشرف عليها الكاتب والناقد مجدى الشحرى، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.