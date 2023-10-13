شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين: روحت الحمد لله اتبرعت بالدم لمصابي غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الشاعر الغنائى والمطرب خالد تاج الدين على دعم أهل غزة، فيما يتعرضون له من قصف الاحتلال الإسرائيلي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي فيس بوك: "أنا واحد مبحبش المزايدة ولا لفت النظر ولم اللايكات باسم القضية الفلسطينية.. أنا عملت متكلمتش وروحت الحمد لله اتبرعت بالدم لمصابي غزة من شوية.. مش لازم أقعد أقولك أنا بعمل إيه ومش لازم لما تشوفنى منزل صورة ولا بوست بهزر فيه تزايد وتدخل تعمل بطل وأنت الله أعلم بيك وبتعمل إيه".





من جهة أخرى، طرح مؤخرا الشاعر ومطرب الراب خالد تاج كليب "الفيل" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهو من كلماته وألحانه، وتوزيع أمين نبيل، وماستر توما، وإخراج أيمن نور.

وتعتبر "الفيل" الأغنية السابعة والكليب السادس له في عالم الراب، الذي أعلن عن خوضه هذه التجربة لحبه لفن الراب.

وقد طرح من قبل أغنية شكسبير، يخربيتك زن، خشب زان، وآداب اعلام وكاچو الذي صورهما في لبنان، كما قدم دويتو راب بعنوان "آخر مترو" مع أمير صلاح نجم فرقة بلاك تيما.

من الجدير بالذكر، أن خالد تاج الدين من أشهر مؤلفي وشعراء الأغاني في العالم العربي، حيث كتب أهم الأغاني في المشوار الفني لعدد من نجوم الغناء والطرب، علي سبيل المثال لا الحصر، جورج وسوف، حسين الجسمي، أصالة، نوال الزغبي، عمرو دياب، بهاء سلطان، نانسي عجرم، وغيرهم الكثير.