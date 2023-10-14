راغب علامة برسالة دعم لفلسطين بفيديو بصوت فيروز

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني راغب علامة عبر حسابه فيديو بصوت السيدة فيروز باغنية " يا زهرة المدائن"، داعماً لفلسطين و علق راغب على الفيديو قائلاً :"

"الجريمة التاريخية التي تحصل في غزة فضحت المجتمع الدولي، انه العار يا عالم، الرحمة لقلوب الأطفال و الأمهات"

و من ناحية اخرى كان الفنان اللبنانب راغب علامة قد حرص على تحية الفلسطينيين بعد الأحداث الدائرة حالياً، و كتب على حسابه الرسمي، "ألف تحية لأبطال فلسطين الصامدة.

. فلسطين تبقى لشعبها المظلوم و البطل.. لا للاحتلال و لا الظلم".



