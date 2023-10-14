ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة التركية هاندا أرتشيل محبيها بلقطات جديدة من جلسة تصوير خضعت لها في إيطاليا بدت فيها بنحافة واضحة لكن بجمال آخّاذ.

ونشرت هاندا الصور في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي ارتدت فيها فستاناً زيتياً بقماش ناعم جداً جاء طويلاً ورقيقاً تميّز بقماش من الستان الناعم التف حول رقبتها واختارت ان ترفعه لتغطي جزءاً من رأسها به في بعض الصور بينما جاء باقي الفستان بقصة مستقيمة.

هاندا صففت شعرها على شكل كعكة ووضعت قرطين ذهبيين كبيرين وحملة حقيبة يد صغيرة ذهبية اللون نسقتها مع حذاء باللون نفسه.

ومن الناحية الجمالية فقد طبقت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واختارت اللون الكشميري للشفاه، مع الماسكارا والآي لاينر والكحل الاسود لتبرز جمال عينيها.

كانت هذه تفاصيل خبر هاندا أرتشيل تتألق بفستان زيتي ونحافتها واضحة رغم جمالها-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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