محمد هنيدي :" الإعلام الغربي ينشر الأكاذيب " !

ميرنا وليد - بيروت - كتب الممثل المصري محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي منشور جاء فيه : من ايام كدة طلع الرئيس الامريكي يقول ان الفلسطينين ق-تلوا ٤٠ طفل رضيع وانا شوفت الصور .

. بعدها تراجع عن كلامه وقال مشفتش حاجة بس قليل جدا من الاعلام الغربي نشروا التراجع

نفس القصة ادخل اي جريدة او قناة امريكية او اوربية هتلاقي كلام عن وحشية الفلس-طينين وازاي الجانب التاني ضحايا…

وجه الممثل المصري محمد هنيدي رسالة لمتابعيه بمواصلة نشر حقيقة ما يحدث في فلسطين والاعتداءات بحقهم، حتى لا تُترك الساحة للإعلام الغربي لنشر الأكاذيب، كما ردّ على المقلّلين من شأن مَن ينشرون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب هنيدي في منشور سابق على حسابه "قائلاً: "الحرب الإعلامية والتضامن وإنك تشير وتنشر عن اللي بيحصل في أهالي غزة... لا يقل أهمية عن أي نضال حقيقي... العدو بيحاول يكسب تعاطف العالم بالأخبار المزيفة ودعم الصحافة العالمية الغربية المأجورة له... أكتر حاجة بيخاف منها العدو إنه يظهر على حقيقته قدام العالم... عشان كدة اللايك والشير اللي ممكن تسهتزأ بيهم مهمين جداً جداً جداً... الكلمة مهمة جداً جداً... في كل مكان في صفحاتهم اللي بيزيفوا بيها الحقيقة... ومنصاتهم ومواقع السوشيال اللي بتحاول تمنع الحقيقة من الظهور بكل طريقة وبكل شكل حتى لو كان تضامن بسيط بتعاطف ونشر الحقيقة!".

