هيفا وهبي كفراشة بعباءة مذهّبة لا تشبه غيرها من عرض أزياء في السعودية-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - استعرضت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي إطلالتها من مدينة الدرعية في المملكة العربية السعودية والتي تألقت بها كعادتها وخطفت أنفاس متابعيها، وأرفقت الصور والفيديو الذين شاركتهم في صفحتها بتعليق :"الدرعية… مدينة الأرض ليلة مذهلة ورائعة مليئة بالفن والإبداع والموضة تهانينا "رمز" على العرض السحري.

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.. كانت الدرعية تتألق هناك درعية واحدة فقط".

وقد شاركت هيفا صوراً جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها قبل قليل بدت فيها مرتدية عباءة لا تشبه العباءات إذ إنها تميّزت بقماش لمّاع باللون البني المطبع بنقشات على شكل دموع ذهبية جاء بقصة كلوش وبقطعة واحدة حتى الكفين لكن قصته عند الصدر كانت مميزة إذ جاءت على شكل V بشبك أسود وانتهت البعاءة من كل أطرافها بشراشيب طويلة ذهبية.

هيفا اختارت أن تنسق مع إطلالتها حقيبة باللون الأخضر واعتمدت انتعال Boots قصيرة إلى ما فوق الكاحل، أما من الناحية الجمالية فتركت هيفا شعرها منسدلاً مع تموّج خفبف في نهايته ووضعت قرطين مميزين وفي يدها اليمنى سواراً عريضاً ذهبياً وخاتماً مربعاً ذهبياً كبيراً أيضاً وطبقت ماكياجاً ناعماً على العينين كما استخدمت أحمر شفاء وردي اللون فبدت فاتنة وكأنها من حسناوات ألف ليلة وليلة.

