رحمة رياض وحلا شيحة ومعتصم النهار وغيرهم يستنكرون الحرب على غزة-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - رحمة رياض :اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل غزة اللهم كن لأهل فلسطين عوناً ونصيرًا ومؤيدًا وظهيرًا، وحافظًا وأمينًا…اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء لهم يا ربّ لا ترد لنا دعاء وأنت أرحم الراحمين".



معتصم النهار :"مافيني حبك أكتر من هيك يا بابا"، تعليقاً على صورة لشهيد فلسطيني توفي وهو محتضناً إبنه الرضيع.

ديانا حداد :"أيها الموجوعُ صبراً .. إنَّ بعد الصبر بشرى يا عزيز القلب مهلاً .. إنَّ بعد العسر يسرا"، وفي منشور سابق لها كتبت :"اللهم إنا استودعناك غزة وأهل غزة ولبنان وكل الأمة العربية".

ألكسندر علوم علق على مقطع فيديو لطفل فلسطيني جريح وهو يطمئن والده بأن لا يخاف.

وضعت الممثلة المصرية المعتزلة حلا شيحة صورة العلم الفلسطيني وقد كُتب عليها: "أنا أقف مع فلسطين"... وعلّقت عليها بالقول: "لإمتي حنفضل حاطين رؤوسنا في التراب؟.. لإمتي حنفضل نتفرج من بعيد، ما حدث في غزة مهين لنا جميعاً... نحن قوة لا يُستهان بها... إذا اتحدنا نزعنا هذا السرطان من بلادنا palestine طوفان الأقصى".

أما إيمان العاصي علقت: "قريب هيتقطع عن الفلسطينيين الإنترنت محدّش هيعرف عنهم أي حاجة تاني في نفس الوقت الطرف الآخر عنده كل حاجة وكل الميديا ومتحكمين في الميديا في العالم كله Don’t stop talking about palastine هذا الحساب يدعم القضية الفلسطنية... فلسطين... فلسطين تحت القصف الإسرائيلي".

في حين وضعت الممثلة السورية كندة علوش شعار "أنا أقف مع فلسطين" وعلّقت عليه بقولها: "أنا من جيل تربّى على أن قضيتنا وألمنا وحلمنا أن نرى فلسطين حرة أبية مستقلة... توالت الآلام والخيبات خصوصاً علينا نحن السوريين ولكن فلسطين دائماً في القلب... واليوم تجدّد الجرح فأقل ما نفعل أن نرفع الصوت ونعلن الدعم الدائم غير المشروط ونساعد بما نستطيع... ونحكي القصة للأجيال الجديدة من وجهة نظر أصحاب الحق كي يعرفوا أن القضية واضحة كوضوح الشمس لا لبس فيها وأن الفرق بين الضحية والقتلة كالفرق بين النهار والليل".

​​​​​​​أما درة التونسية فعلقت بالقول: "قف من أجل الإنسانية والعدالة... الأمر يتعلق بتقدير حياة الفلسطينيين، وتقدير حقوق الإنسان الأساسية وكرامته".