نسرين طافش تكشف عن حذف بوست دعمها لفلسطين وتعيد نشره مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة نسرين طافش عن حذف إدارة تطبيق "انستجرام" بوست نشرته "نسرين" عبر حسابها الرسمي والتي دعمت خلاله القضية الفلسطينية.

وكانت الصورة للمسجد الأقصى وقامت بإعادة نشرها وعلقت عليها قائلة: "تم حذف البوست السابق الداعم لفلسطين الحرة علمًا أنه لم يكن يحتوي مشاهد تحرض على العنف والعنصرية أو أي انتهاك لسياسة الانستجرام ورجعنا البوست طبعًا".

وأنهت تعليقها قائلة: "جميعنا نريد السلام، لكن بعد عودة فلسطينية للفلسطينيين، لا سلام بلا حرية وعدالة عاشت فلسطين الحرة".

وكشف العديد من المؤثرين والشخصيات العامة على السوشيال ميديا تعنت إدارة العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي ضد كل ما ينشر دعمًا للقضية الفلسطينية وما يحدث من انتهاكات من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي.

الشخصيات التي تعرضت لحذف منشوراتها لم تكن عربية فقط بل أمريكية وأوروبية أيضَا أبرزهم الممثل والإعلامي الأمريكي، جاكسون هنكل الذي كشف عن حظر حساباته على السوشيال ميديا بسبب كشفه للعديد من أكاذيبهم وقصصهم الملفقة في محاولة لجعل العالم يتعاطف معهم.

ومن الشخصيات العربية كان السيناريست عباس أبو الحسن الذي علق على مطالبة إسرائيل نزوح الفلسطينيين إلى جنوب غزة وعلق قائلًأ: "حينما تعلن سلطات الإحتلال الصهيوني انها طلبت من مليون مواطن فلسطيني يعيشون داخل غزة أكبر سجن مفتوح به أعلى معدل تكدس سكاني في العالم، ترك منازلهم والشتات إلى مأوي مجهول غير موجود وإلا قتلوا".

وانهي حديثه قائلًأ: "وصمة عار ستظل تلاحقهم أجيال بعد أجيال لن تنجح مرور الأزمنة في محوها مهما حيينا".

إلى جانب الفنان أحمد فهمي والذي نشر بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق خلاله على غلق معبر رفح بسبب القصف الإسرائيلي قائلًأ: "افتحولنا نروح حتى لو مشي".