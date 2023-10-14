ريا أبي راشد تكشف سبب صمتها عن دعم فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الإعلامية اللبنانية، ريا أبي راشد عن السبب وراء صمتها وعدم دعم القضية الفلسطينية وما يجري من انتهاكات من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي في غزة خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشرت "ريا" السبب وراء صمتها عبر استوري حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة: "العديد منكم سألوني لماذا صمت عن ما يجري، حسنًا الموقف خلال الأسبوع الماضي كان صادمًا ومحطم بالنسبة لي ولم أتمكن من التعبير عن ما بداخلي بمجرد الكلمات".

واستكملت: "ما يحدث هو ببساطة مرعب، لم أؤمن أبدًا بالعنف في أي مكان ودائمًا لا يؤدي العنف إلا للمزيد من العنف ونحن الآن نحارب على أكثر من جهة و بمعايير مزدوجة من قبل المجتمع الغربي، شعب غزة أنتم في قلبي وعقلي".

وحرص عدد من المشاهير والشخصيات العامة العربية وغير العربية التعبير عن استهجانها لما يحدث من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي وقصفهم للآلاف من العائلات الفلسطينيين العزل.

وتعد ريا أبي راشد واحدة من أبرز الإعلاميات في الوطن العربي وتستضيف ببرنامجها "Scoop with Raya" عدد كبير من أبرز نجوم هوليوود إلى جانب كواليس أعمالهم السينمائية والتي تلقي آعجاب الآلاف من متابعي برنامج ريا ومحبي السينما في مصر والوطن العربي.