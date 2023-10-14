ليال عبود داخل حمام السباحة و "سيلفي" أميرة أديب.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هند صبري

ظهرت الفنانة هند صبري، بإطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

إنجي علاء

نشرت المؤلفة إنجي علاء، أحدث ظهور لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، بجانبها إحدى صديقاتها.

أميرة أديب

ظهرت الفنانة الشابة أميرة أديب، بإطلالة "سيلفي" في أحدث ظهور لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

هيدي كرم

خطفت الفنانة هيدي كرم، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ليال عبود

ظهرت الفنانة ليال عبود، داخل حمام السباحة، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام.

هاجر الشرنوبي

الفنانة هاجر الشرنوبي، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، إطلالة "سيلفي"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

قمر اللبنانية

الفنانة قمر اللبنانية، نشرت أحدث ظهور لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها وهي تقود سيارتها.

نهى عابدين

ظهرت الفنانة نهى عابدين، بإطلالة "سيلفي" عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك من أحدث ظهور لها.

الفنانة الشابة منى فاروق، ظهرت وهي مرتدية كاب، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك في أحدث ظهور لها.