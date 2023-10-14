" إبادة جماعية".. آية سماحة تنشر صورة لاستشهاد أطفال فلسطين بجميع لغات العالم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة آية سماحة صورة لاستشهاد عدد من أطفال فلسطين جراء قصف قوات الإحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والذي أسفر عن الآلاف من الشهداء والمصابين وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وأوضحت الصورة عدد من الأطفال الفلسطينيين الشهداء وكتب عليها "إسرائيل قتلت 300 طفل فلسطيني في 3 أيام، إنها إبادة جماعية"، وتم كتابة الرسالة بعدد من لغات العالم في محاولة لإيصال الرسالة لأكبر قدر ممكن.

وحرص عدد من النجوم والمشاهير والشخصيات العامة والمؤثرة على دعم القضية الفلسطينية عبر حساباتهم الرسمية على السوشيال ميديا على الرغم من تعنت سلطات قوات الإحتلال الإسرائيلي وحظر العديد من الحسابات.

ومن هؤلاء الشخصيات هو الممثل والإعلامي الأمريكي، جاكسون هنكل والذي تم حظر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الكيان الصهيوني بعدما كشف عن أكاذيبهم بشأن ضحاياهم.

حيث أوضح "هنكل" عن تعرضه لمضايقات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر عدد من الأخبار الإسرائيلي الكاذبة والمغلوط بشأن الضحايا والمصابين الذين أكدوا وفاة العديد من الأطفال جراء هجمات المقاومة الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي.

وحرص "هنكل" على تكذيب هذه الشائعات عبر حساباته على السوشيال ميديا وقام بانتقاد الحكومة الإسرائيلية ومهاجمتها بدون سبب عدد من الدول العربية منها مطار دمشق الدولي ومطار حلب في سوريا.

إلى جانب الفنان الفلسطيني، محمد عساف أعرب عن غضبه واستيائه مما يحدث من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين العزل ونشر العديد من الصور ومقاطع الفيديوهات والتي أشار خلالها لـ انتهاكات قوات الاحتلال واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين.

كما يواصل الفنان محمد هنيدي دعم القضية الفلسطينية رافضًا الانتهاكات التي لازالت تحدث من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي وقصفها لغزة لليوم السابع على التوالي.

وأوضح "هنيدي" دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني في قضيته كونه واجب على كل مواطن عربي مؤكدًا أن نشر ما يحدث للفلسطينيين وما يتعرضون له على السوشيال ميديا لا يقل أهمية عن أي نضال حقيقي يدور هناك.