شكرا لقرائتكم خبر عن أخت سعاد حسنى: السندريلا تزوجت من عبد الحليم حافظ 6 سنوات ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلى في برنامجها معكم، الذى يذاع على قناة ON، اليوم الجمعة، جيهان عبد المنعم شقيقة الفنانة الراحلة السندريلا سعاد حسني، لتكشف عن العديد من الأسرار والحكايات في حياة السندريلا، وحقيقة انتحارها.

وقالت السيدة جيهان خلال الحلقة: "إن العندليب عبد الحليم حافظ كان جار سعاد حسنى فى منطقة الزمالك، وكانا ينظران إلى بعضهما من الشرفة، وكنت أراه كثيرا خلال فترة زواجهما التي استمرت 6 سنوات ونصف".

واستعانت منى الشاذلى بصور نشرتها جريدة ”الخليج 365” بالذكاء الاصططناعى للجميلة سعاد سعاد حسنى، وعلقت أختها: "سعاد هى اللى مربيانى".

وقصّت أخت سعاد حسنى كواليس زواجها قائلة: "جوزى جاء من حرب 73 قال لى لازم أتجوز النهاردة، سعاد حسنى قالت له هجوزهالك النهاردة، وبالفعل أعطتنى فستانا من دولابها وطرحة، وتم الزواج فى بيتها".