شكرا لقرائتكم خبر عن أخت سعاد حسنى: السندريلا تمنت أن تكون مطربة مثل نجاة ولم تفكر فى التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلى في برنامجها معكم، اليوم الجمعة، جيهان عبد المنعم أخت الفنانة الراحلة سعاد حسني، لتكشف عن العديد من الأسرار والحكايات في حياة سعاد حسني، وحقيقة انتحارها.

وخلال الحلقة كشفت جيهان عبد المنعم أخت الفنانة الراحلة سعاد حسني أن السيندريلا لم تكن تريد أن تكون ممثلة، بل كانت تتمنى أن تكون مطربة مثل أختها نجاة الصغيرة.

وأضافت أن سعاد حسنى شاركت فى الإذاعة بأغنية وكان عمرها 5 سنين، وهذا التسجيل متوفر حتى الآن، كما كشفت أن سعاد حسنى شاركت فى فيلم حسن ونعيمة أمام محرم فؤاد فى عمر 14 عاما، بدلا من عبد الحليم وشادية.