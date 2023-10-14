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أخت سعاد حسنى: السندريلا تمنت أن تكون مطربة مثل نجاة ولم تفكر فى التمثيل

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القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلى في برنامجها معكم، اليوم الجمعة، جيهان عبد المنعم أخت الفنانة الراحلة سعاد حسني، لتكشف عن العديد من الأسرار والحكايات في حياة سعاد حسني، وحقيقة انتحارها.

وخلال الحلقة كشفت جيهان عبد المنعم أخت الفنانة الراحلة سعاد حسني أن السيندريلا لم تكن تريد أن تكون ممثلة، بل كانت تتمنى أن تكون مطربة مثل أختها نجاة الصغيرة.

وأضافت أن سعاد حسنى شاركت فى الإذاعة بأغنية وكان عمرها 5 سنين، وهذا التسجيل متوفر حتى الآن، كما كشفت أن سعاد حسنى شاركت فى فيلم حسن ونعيمة أمام محرم فؤاد فى عمر 14 عاما، بدلا من عبد الحليم وشادية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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