شكرا لقرائتكم خبر عن أخت سعاد حسنى: عدد أخوات السندريلا 16.. ومحمود عفت عازف الناى ليس منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلى في برنامجها معكم، اليوم الجمعة، جيهان عبد المنعم أخت الفنانة الراحلة سعاد حسني، لتكشف عن العديد من الأسرار والحكايات في حياة سعاد حسني، وحقيقة انتحارها.

وكشفت جيهان عبد المنعم، أخت الفنانة الراحلة سعاد حسني، أن عازف الناى الشهير محمود عفت ليس أخ سعاد ولا تربطه صلة قرابة بها كما يتردد، أما عن نجاة الصغيرة فهى أخت سعاد حسنى من الأب.

وأضافت أن عدد الأخوات الأشقاء لسعاد حسنى 2، بينما غير الأشقاء 14، إذن مجموع عدد أخوة سعاد حسنى 16 أخّا وأخت.

وأكدت أن صباح شقيقة سعاد حسنى ماتت وعندها 16 سنة، وانهارت بعدها السيندريلا فذهبت للعيش معها فى الزمالك.