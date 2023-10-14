شكرا لقرائتكم خبر عن أخت سعاد حسنى: قضية مقتل السندريلا أُغلقت.. لكننا نعرف من قتلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلى في برنامجها معكم، اليوم الجمعة، جيهان عبد المنعم أخت الفنانة الراحلة سعاد حسني، لتكشف عن العديد من الأسرار والحكايات في حياة سعاد حسني، وحقيقة انتحارها.

وكشفت جيهان عبد المنعم خلال الحلقة تطورات قضية مقتل سعاد حسنى، وقالت: "القضية أغلق التحقيق فيها، لكن أسرة سعاد حسنى متأكدة أنها قُتلت، ونعرف من قتلها"، دون أن تصرَّح عن هوية من يقف وراء مقتلها.

وأضافت أن سعاد قبل مقتلها سافرت على نفقتها للعلاج حتى تدخل رئيس الوزراء وقتها كمال الجنزورى وقرر علاجها على نفقة الدولة.

وتابعت: "كانت فاكرة إنها هتتعالج 3 شهور وترجع لكن علاجها طول جدا، وكانت العلاقات الأسرية بيننا قوية جدا".

وعن بداية مرضها قالت: "جالها العصب السابع من التكييف والمروحة، ولم تذهب إلى الطبيب وأهملت، فزاد المرض، واضطرت إلى اللجوء إلى الكورتيزون فزاد وزنها، وتآكلت أسنانها، وعانت ألما شديدا فى ظهرها، وكانت حزينة لأن التمثيل قائم على ريأكشنات الوجه". وعن فيلم "الراعى والنساء" قالت: "الفيلم ده سعاد حسنى عملته مجاملة لعلى بدرخان".