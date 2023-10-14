شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين وخالد دياب لـ"منى الشاذلى": "تحت الوصاية" قضية طفل وليس المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الكاتبة شيرين دياب وشقيقها خالد دياب ضيفين على برنامج معكم منى الشاذلى، للحديث عن كواليس أحدث أعمالهما الفنية "تحت الوصاية"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

وكشفت شيرين دياب خلال الحلقة أنها مرت بتجربة الشخصية الرئيسية فى المسلسل، فكان العمل تجربة شخصية لها، ومن هنا جاءت لها فكرة العمل، مضيفة أن الأمر ليس مؤلما للمرأة فقط، بل للمجتمع، فالقضية قضية طفل وليس المرأة كما يتصور البعض.

وتساءلت شيرين دياب كيف لا يمكن للأم التصرف فى أموال أطفالها بعد فقدان الأب، أو نقل أولادها من مدرسة إلى أخرى.

وتابعت: "تحت الوصاية" ليس مسلسلا تجاريا لكن شركة ميديا هب تحمست للمشروع، وتفاجأنا من موقفهم وكان لديهم شجاعة اختيار الموضوع لأنه يبدو اجتماعيا وليس تجاريا للمنافسة به فى رمضان.

من جانبه، قال المخرج والسيناريست خالد دياب إنه لم يخطر على باله أن هذه القضية موجودة فى الواقع لولا تجربة أختى شيرين دياب.

وأضاف: "عرضنا على الأستاذ محمد سعدى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 5 موضوعات، واستقر على فكرة المجلس الحسبي، واشتروا الموضوع قبل كتابته".