شكرا لقرائتكم خبر عن أخت سعاد حسنى: هذه الأفلام المفضلة للسندريلا.. وكان نفسها تخلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلى في برنامجها معكم، الجمعة، جيهان عبد المنعم أخت الفنانة الراحلة سعاد حسني، لتكشف عن العديد من الأسرار والحكايات في حياة سعاد حسني، وحقيقة انتحارها.

وسألت الإعلامية منى الشاذلى عن الأفلام المفضلة لدى سعاد حسنى، وأجابت أختها جيهان عبد المنعم: "بتحب خلى بالك من زوزو، والزوجة الثانية".

وقصت أخت سعاد حسنى موقفا طريفا حدث للسيندريلا خلال تصوير "الزوجة الثانية" وقالت: "عمدة القرية فى فيلم الزوجة الثانية كان عايز يتجوز سعاد حسنى، وقال لها قبل ما تمشي من هنا تتجوزيني، بالرغم من أنها كانت متزوجة، واضطر المخرج صلاح أبو سيف لتغيير القرية التي يصورون بها الفيلم".

وعن أمنية سعاد حسنى فى آواخر حياتها قالت جيهان: "كان نفسها تتجوز وتخلف.. فى مسلسل أنا وهو وهى وزنها تقل شوية وكانت مش بتاكل عشان تخس".

وعرضت منى الشاذلى فيديو يعرض لأول مرة لسعاد حسنى من عيد ميلاد ابنة أختها وهى المناسبة الأخيرة التي حضرتها السيندريلا قبل وفاتها، وقالت أخت السندريلا: " كانت راجعة من فرنسا واشترت قبعات من هناك، وكانت مثل أمنا، لم يكن لديها أي مشكلة مع عائلتها، وكانت حنينة على الناس كلها".