شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يكشف أسباب حديثه مع رئيس بورتو قبل مواجهة البرتغال وسلوفاكيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي عن كواليس المحادثة التي جرت بينه وبين رئيس نادي بورتو بينتو دا كوستا قبل مواجهة المنتخب البرتغالي ونظيره السلوفاكي في تصفيات يورو 2024.

رونالدو يكشف أسباب حديثه مع رئيس بورتو قبل مواجهة البرتغال وسلوفاكيا

ووقعت تلك المقابلة بين الثنائية أول أمس الاربعاء قبل التدريب الأول للمنتخب البرتغالي على ملعب الدراجاو إستعدادًا للقاء سلوفاكيا الذي فاز فيه رفقاء رونالدو اليوم بنتيجة 3-2 ليؤمن به العبور لأمم أوروبا القادمة.

وفي تصريحات صحفية قالت ريكورد البرتغالية أن رونالدو أجرى المقابلة مع رئيس بورتو الذي سبق وأن تحداني لأن أصل لـ1000 هدف وضحكنا سويًا".

وأضاف:" أعتقد أن الأمر سوف يكون صعبًا للغاية وكما قلت لكم من الضروري أن نرى ما إذا كنت سوف أستطيع عقليًا أو جسديًا للوصول لهذا الرقم من الأهداف".

يُذكر أن الدون يمتلك في مسيرته حتى الآن 857 هدفًا الأمر الذي يجعله الهداف التاريخي الأول في كرة القدم العالمية.