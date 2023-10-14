شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل حفل ختام مهرجان نوادي المسرح قبل انطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأستاذة سمر حمدي الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح والتابع للهيئة العامة لقصور الثقافة عن تفاصيل حفل ختام مهرجان نوادي المسرح والذي من المقرر إقامته يوم الأحد القادم الموافق 15 أكتوبر بقصر ثقافة روض الفرج، حيث قالت لليوم السابع : سيقدم حفل الختام الفنان ميدو عادل ، كما سيتم تكريم الفنان الراحل حمدي طلبة ، والفنان الشاب الذي رحل منذ أيام محمد البطاوي ، وسيتم تكريم الفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة السابق ، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية السابق ، والمهندس محمد جابر مدير الإدارة العامة للمسرح السابق.

ومن جانبه قال الفنان والمخرج شاذلي فرح وكيل الإدارة العامة للمسرح : هذا العام تمت حركة نوادي المسرح عامها 33 ، وما زالت تلك الحركة تضخ دماء جديدة للوسط المسرحي ، وما زالت تحمل روح المغامرة والحرية ، وعروضها تمتاز بالإبهار البصري والدراما المغايرة ، حركة نوادي المسرح منذ ثلاثين عاماً وحتى يومنا هذا مازالت تقدم بنفس الهدف الذي أنشأت من أجله علي يد المخرج الراحل عادل العليمي باختلاف إيقاع العصر .

وقال الفنان محمد الطايع مدير مهرجان نوادي المسرح : تم رفع ميزانية نوادي المسرح هذا العام لتصل ل 5000 جنيه ، وتك مشاركة 27 عرضاً مسرحيا من جميع محافظات مصر ، كما عادت بعض فرق النوادي التي توقفت لسنوات طويلة مثل فرقة دمياط وكفر الشيخ وأسوان والسويس ، وعادت كذلك الورش المسرحية والندوات بعد توقف دام خمس سنوات ، وستكون جوائز تلك الدورة هي أول وثاني لكل عناصر العرض المسرحي بجانب اعتماد بعض المخرجين في الهيئة العامة لقصور الثقافة حسب وجهة نظر اللجنة .

وقد تشكلت لجنة تحكيم مهرجان نوادي المسرح من الدكتور أحمد مجاهد رئيساً ، والدكتور صبحي السيد ، والفنان عادل حسان ، والمخرج ناصر عبد المنعم ، والموسيقار طارق مهران ، ومقرر اللجنة الفنان محمد الطايع ، وتشكلت لجنة الندوات من الدكتورة سمية حبيب ، والناقد عبد الناصر حنفي ، والمخرج شاذلي فرح ، والمؤلف سعيد حجاج ، والناقد محمود حامد ، والمؤلف سامح عثمان ، والمخرج حمدي حسين ، والدكتور محمد زعيمة ، والناقدة الدكتورة داليا همام ، والناقدة الدكتورة لمياء أنور ، والناقد محمد مسعد ، كما أقيمت بعض الورش المسرحية لقامات مسرحية كلاً في مجاله وهم مهندس الديكور حازم شبل ، المخرج سعيد المنسي ، المؤلف سامح عثمان .