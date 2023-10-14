شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل حفل ختام مهرجان نوادي المسرح قبل انطلاقه والان مع تفاصيل الخبر
ومن جانبه قال الفنان والمخرج شاذلي فرح وكيل الإدارة العامة للمسرح : هذا العام تمت حركة نوادي المسرح عامها 33 ، وما زالت تلك الحركة تضخ دماء جديدة للوسط المسرحي ، وما زالت تحمل روح المغامرة والحرية ، وعروضها تمتاز بالإبهار البصري والدراما المغايرة ، حركة نوادي المسرح منذ ثلاثين عاماً وحتى يومنا هذا مازالت تقدم بنفس الهدف الذي أنشأت من أجله علي يد المخرج الراحل عادل العليمي باختلاف إيقاع العصر .
وقال الفنان محمد الطايع مدير مهرجان نوادي المسرح : تم رفع ميزانية نوادي المسرح هذا العام لتصل ل 5000 جنيه ، وتك مشاركة 27 عرضاً مسرحيا من جميع محافظات مصر ، كما عادت بعض فرق النوادي التي توقفت لسنوات طويلة مثل فرقة دمياط وكفر الشيخ وأسوان والسويس ، وعادت كذلك الورش المسرحية والندوات بعد توقف دام خمس سنوات ، وستكون جوائز تلك الدورة هي أول وثاني لكل عناصر العرض المسرحي بجانب اعتماد بعض المخرجين في الهيئة العامة لقصور الثقافة حسب وجهة نظر اللجنة .
وقد تشكلت لجنة تحكيم مهرجان نوادي المسرح من الدكتور أحمد مجاهد رئيساً ، والدكتور صبحي السيد ، والفنان عادل حسان ، والمخرج ناصر عبد المنعم ، والموسيقار طارق مهران ، ومقرر اللجنة الفنان محمد الطايع ، وتشكلت لجنة الندوات من الدكتورة سمية حبيب ، والناقد عبد الناصر حنفي ، والمخرج شاذلي فرح ، والمؤلف سعيد حجاج ، والناقد محمود حامد ، والمؤلف سامح عثمان ، والمخرج حمدي حسين ، والدكتور محمد زعيمة ، والناقدة الدكتورة داليا همام ، والناقدة الدكتورة لمياء أنور ، والناقد محمد مسعد ، كما أقيمت بعض الورش المسرحية لقامات مسرحية كلاً في مجاله وهم مهندس الديكور حازم شبل ، المخرج سعيد المنسي ، المؤلف سامح عثمان .
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