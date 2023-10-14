شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة عن الموسم السادس والأخير من مسلسل The Crown والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الموسم السادس من سلسلة الدراما الملحمة الملكية The Crown، على جزأين، ينتظرهما قطاع كبير من الجمهور ممن تابعوا بشغف ما يحدث داخل القصر الملكى فى بريطانيا خلال الأجزاء السابقة، وهو ما دفع أكثر من صحيفة عالمية للتعرض إلى معلومات حول الجزأين المقبلين نستعرضها فى التقرير التالى.

الجزء الأول سيشهد قيام إليزابيث ديبيكي بإعادة دورها فى شخصية الأميرة ديانا فى حين يظهر دومينيك ويست بشخصية الأمير تشارلز، وتواصل إيميلدا ستونتون عهدها فى دور الملكة إليزابيث الثانية إلى جانب جوناثان برايس (الأمير فيليب) وليزلي مانفيل (الأميرة مارجريت)، ومن العائدين أيضاً سالم داو (محمد الفايد) وخالد عبد الله (دودي الفايد)، بجانب الظهور الأول لـ روفوس كامبا (الأمير ويليام) وفلين إدواردز (الأمير هاري).

على أن يغطي الموسم السادس والأخير من سلسلة The Crown الأحداث من عام 1997 حتى عام 2005، وهو ما يجعل الحلقات الأربع الأولى (الجزء الأول) تدور حول العلاقة المزدهرة بين الأميرة ديانا ودودي الفايد قبل أن تؤدي رحلة السيارة المصيرية إلى عواقب وخيمة.

ويتم سرد أحداث الفصل الأخير (الجزء الثاني) فى ست حلقات، تبدأ من خلال محاولة الأمير "ويليام" الاندماج مرة أخرى في الحياة في "إيتون"، وذلك فى أعقاب وفاة والدته حيث يتعين على النظام الملكي ركوب موجة الرأي العام.

ومع وصول الملكة إلى يوبيلها الذهبي، تفكر في مستقبل النظام الملكي مع زواج تشارلز وكاميلا وبدايات قصة ملكية خيالية جديدة في ويليام وكيت.

بالنسبة للجزء الثاني، سيتولى إد ماكفي ولوثر فورد دور الأمير ويليام والأمير هاري، وستنضم إليهم ميج بيلامي في دور كيت ميدلتون، وستكون هذه الأدوار الأولى لجميع الممثلين الثلاثة.