شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تسريب إسم الفائز بالكرة الذهبية 2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم السبت أن هناك تقارير صحفية قد كشفت عن إسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية للعام 2023.

ميسي يقترب من حصد الكرة الذهبية 2023

وقالت بعض المصادر أن اليساندرو واحد من المرافقين للأسطورة الارجنتينية ليونيل ميسي قد نشر قبل ساعات على حسابه عبر انستقرام أن الكرة الذهبية الثامنة في الطريق للبولجا حيث سبق وأن تم ابلاغه بهذا الخبر من قبل المسؤولين عن الجائزة.

وقبل حصوله على النسخة القادمة يعد ميسي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها بسبعة مرات ويتنافس مع تسعة وعشرين لاعبًا لحصد جائزة العام الجاري.

وتأتي قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية - Ballon d'Or" لأفصل لاعب لعام 2023 وفق ما يلي:-