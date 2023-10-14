شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تسريب إسم الفائز بالكرة الذهبية 2023 والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم السبت أن هناك تقارير صحفية قد كشفت عن إسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية للعام 2023.
ميسي يقترب من حصد الكرة الذهبية 2023
وقالت بعض المصادر أن اليساندرو واحد من المرافقين للأسطورة الارجنتينية ليونيل ميسي قد نشر قبل ساعات على حسابه عبر انستقرام أن الكرة الذهبية الثامنة في الطريق للبولجا حيث سبق وأن تم ابلاغه بهذا الخبر من قبل المسؤولين عن الجائزة.
وقبل حصوله على النسخة القادمة يعد ميسي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها بسبعة مرات ويتنافس مع تسعة وعشرين لاعبًا لحصد جائزة العام الجاري.
وتأتي قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية - Ballon d'Or" لأفصل لاعب لعام 2023 وفق ما يلي:-
- الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)
- الإيطالي نيكولو باريلا (إنتر ميلان)
- الإنجليزي جود بيلينغهام (بروسيا دورتموند سابقا وريال مدريد حاليا)
- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد سابقا – الاتحاد السعودي حاليا)
- المغربي ياسين بونو (حارس مرمى إشبيلية سابقا والهلال السعودي حاليا)
- البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)
- البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)
- الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)
- الألماني إلكاي غوندوغان (برشلونة حاليا ومانشستر سيتي سابقا)
- الكرواتي يوشكو غفارديول (مانشستر سيتي حاليا - لايبزيغ سابقا)
- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)
- الإنجليزي هاري كين (توتنهام سابقا - بايرن ميونخ حاليا)
- الفرنسي راندال كول مواني (باريس سان جيرمان)
- الجورجي خفينتشا كفاراتسخيليا (نابولي)
- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)
- الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (حارس مرمى أستون فيلا)
- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)
- الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان)
- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان سابقا وإنتر ميامي حاليا)
- الكوري الجنوبي كيم مين-جاي (نابولي سابقا - بايرن ميونخ حاليا)
- الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)
- الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ)
- النرويجي مارتن أوديغارد (أرسنال)
- الكاميروني أندريه أونانا (حارس مرمى مانشستر يونايتد حاليا - إنتر ميلان سابقا)
- النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)
- الإسباني رودري (مانشستر سيتي)
- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)
- المصري محمد صلاح (ليفربول)
- البرتغالي بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)
- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).