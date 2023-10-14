"الشعب البطل"..ديانا كرزون تطرح أغنية لدعم القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت المطربة الأردنية، ديانا كرزون أغنية جديدة بعنوان "الشعب البطل" دعمًا وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى حساباتها المختلفة بالسوشيال ميديا.

والأغنية من كلمات سائد العجيمي، ألحان محمد بشار، توزيع موسيقي خالد مصطفى.

كما قامت "ديانا" بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر استوري حسابها على "انستجرام" وأوضحت خلالها تظاهرت الآلاف من المواطنين الأردنيين دعمًا أشقائهم في غزة، إلى جانب العديد من الانتهاكات من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي والتي أسفرت عن استشهاد الآلاف من المواطنين العزل.

يذكر أن الظهور الأخير للفنانة ديانا كرزون بحفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله الثاني والذي أقيم مطلع شهر يونيو الماضي وشاركت ضمن احتفالات المملكة الأردني بعقد قران الأمير الحسين.



