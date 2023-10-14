شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم تغنى "الأطلال واسأل روحك" بساقية الصاوي.. 2 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس حفلاً غنائياً لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر، حيث ستغني أغنية "الأطلال "وأغنية "اسأل روحك " ، في حفلتين متتاليتين تبدأ الأولى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والثانية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، بمصاحبة فرقة العرائس .

يذكر أن أغنية "الأطلال "تم إنتاجها عام 1966، من ألحان رياض السنباطي ، وتأليف إبراهيم ناجي ، أما أغنية "اسأل روحك " فتم إنتاجها عام 1970 ، من تلحين محمد الموجي ، وتأليف عبد الوهاب محمد .

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية «الماسورة الكبيرة» للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع «أم كلثوم تعود من جديد» ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر .