ميرنا وليد - بيروت - القضية الفلسطينية تشغل عدداً كبيراً من الدول والشعوب منذ 60 عاماً ولا تزال للأسف دون حل. لم ينسى الفنانون من عدة دول عربية ان يغنوا لفلسطين تعبيراً عن تضامنهم مع الم هذا الشعب الذي لا ينتهي. بين هؤلاء الفنانين السيدة فيروز والأخوين رحباني الذين قدموا عام 1967 اغنية "زهرة المدائن" وذلك بعد هزيمة 1967 حيث غنت فيروز مدينة القدس واصفة اياها بمدينة الصلاة. كذلك الفنان المصري عبد الحليم حافظ غنى بعد هزيمة عام 1967، وفي قاعة ألبرت هول في مدينة لندن عام 1968 الأغنية الشهيرة "المسيح"، كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وألحان بليغ حمدي، وتقول كلماتها: "يا كلمتي لفي ولفي الدنيا طولها وعرضها وفتحي عيون البشر للي حصل على أرضها على أرضها طبع المسيح قدمه على أرضها نزف المسيح ألمه..."

وفي الربيع الماضي غنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة من البومها الذهبي اغنية "ستنتهي الحرب" التي تسببت لها بجدل كبير على وسائل التواصل بسبب نسب كلماتها الى الشاعر محمود درويش ونتمنى مع الفنانة اللبنانية فعلاً ان يأتي يوم وتنتهي الحرب.

كانت هذه تفاصيل خبر فنانون غنوا لفلسطين على مدى الأعوام المنصرمة.. نتذكرهم مع طوفان الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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