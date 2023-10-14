بالفيديو - "مخصماك" لـ نوال عبد الشافي تتخطى الـ100 مليون مشاهدة

ميرنا وليد - بيروت - بعد عام على طرحها، تخطت اغنية الفنانة المغربية نوال عبد الشافي "مخصماك" الـ100 مليون مشاهدة على يوتيوب محققة 107. 502.881 مشاهدة. الاغنية طرحت على شكل فيديو كليب وهي باللهجة المصرية وايقاعها راقص. الاغنية من كلمات حدوتة والحان وليد العطار وتقول كلمات الاغنية: انت لو كنت بتهتم

انت لو كان عندك دم

انت لو بتحس ياعم

هتعرف ايه اللى مزعلنى

م انت لو كنت بتهتم

وماليه عنيك كنت هتتلم

ده انت لو كنت بتفهم

متزعلنييش وتدلعنى

مخصماك

وابعد عنى انا مش طيقاك

سيبنى مش عايزه ابقا معاك

متورينيش وشك تانى

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