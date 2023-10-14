ميرنا وليد - بيروت - تألق نجم كرة القدم المعتزل ديفيد ببكهام خلال حضوره حفل إطلاق لعطور في احد مطاعم مدينة نيويورك يوم الأربعاء الماضي. وارتدى بيكهام البالغ من العمر 48 عامًا، بدلة سوداء أنيقة نسقها مع قميص مطابق لها في المساء. وأكمل مظهره بارتداء زوج من الأحذية البيضاء والتقط الصور وهو يبتسم امام الكاميرا في هذا الحدث.

وكان تحدث نجم الكرة المعتزل برفقة زوجته فيكتوريا بيكهام خلال وثائقي عرضته نتفلكس عن المشاكل الزوجية التي واجهتهم عام 2004 عندما اعترفت مساعدة سابقة لبيكهام تدعى ريبيكا لوس انها اقامت علاقة معه في تلك الفترة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - ديفيد بيكهام يتألق ببدلة سوداء وحذاء أبيض في حفل إطلاق عطور في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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