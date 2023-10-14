أحدث ظهور لـ تامر عاشور وزوجته نانسي نور من شهر العسل (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت المذيعة نانسي نور زوجة المطرب تامر عاشور، عن أحدث ظهور لها مع زوجها من شهر العسل.

ونشرت نور، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت معهما إحدى صديقاتها.

واحتفل تامر عاشور، يوم 10 أكتوبر، بعقد قرانه على الإعلامية نانسي نور في حفل وسط أجواء عائلية اقتصر على عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

يذكر أن، نانسي نور زوجة تامر عاشور انتقلت للعمل في قناة إكسترا نيوز التابعة لقنوات سي بي سي، حيث قدمت من خلالها برامج: "هذا الصباح، ما وراء الحدث وهنا القاهرة".

وتعد هذه الزيجة الثانية لتامر عاشور، بعد انفصاله عن زوجته سمر أبو شقة، بشكل رسمي في يونيو الماضي، بعد مرورهما بالعديد من المشاكل في السنوات الأخيرة.