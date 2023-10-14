منة فضالي عن أحداث فلسطين: "مقهورة ويا ريت بإيدي حاجة أعملها"

محمد اسماعيل - القاهرة - حرصت الفنانة منة فضالي، على دعم الشعب الفلسطيني في قضيته ضد العدو الصهيوني الإسرائيلي.

وكتبت منة، عبر حسابها على فيسبوك: "يا رب بحق نهار الجمعة أنصر أهل فلسطين وشعبها وأحمي غزة ويعم السلام والحرية من الاحتلال.. فلسطين في القلب ودمكم ودموع أولادكم وأهلكم غالية يا ريت كان بإيدي حاجة أعملها لأني بجد مقهورة".

وخضعت والدة منة فضالي مؤخرا، لعملية جراحية، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "ألف حمد وشكر ليك يا رب.. أمي عملت العملية وبجد تسلم إيد الدكتور عمر سليمان والدكتور أحمد راجا والدكتور أحمد حافظ على تعبكم مع أمي".

وكانت منة فضالي قد شاركت في دراما رمضان 2023 بمسلسل "جعفر العمدة" إخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منذر رياحنة، عصام السقا، أحمد داش.