"الدم واحد".. محمد رمضان يشارك في حفل قرعة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شارك الفنان محمد رمضان في حفل غنائي أقيم مساء اليوم الخميس على هامش قرعة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام في كوت ديفوار.

وقام "رمضان" بإحياء الحفل برفقة كلا من المطربة النيجيرية يامي الادي، والإيفواري أسالفو ماجيك، وغنوا نشيد البطولة قائلًأ: "في إفريقيا متجمعين، جايين حالفين نفرح ملايين، أهلا بيكم في بلادنا، قوة في اتحادنا، بنفهم ولادنا، ملوكها طول حياتنا، ربنا واحد، كلنا واحد، أبيض ولا أسمر نفس الدم واحد".

ويعيش الفنان محمد رمضان انتعاشة فنية مؤخرًا إذ أحيا العديد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها والتي حققت له نجاحًا وحضورًا جماهيريًا ضخمًا أبرزها حفله الأول بمحافظة أسوان ضمن احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وحصل "رمضان" مؤخرًا على جائزة "أفضل ممثل عربي" بحفل توزيع جوائز الـ "موريكس دور" اللبنانية عن مسلسل "جعفر العمدة" والذي عرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كانت بفيلم "ع الزيرو" والذي عرض مؤخرًا ضمن موسم أفلام الصيف وحقق نجاحًا كبيرًأ.