ممثل وملاكم بريطاني مدافعًا عن القضية الفلسطينية: "التاريخ سيذكر من تحدث ومن صمت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دافع الممثل والملاكم البريطاني من أصل باكستاني، أمير خان عن الشعب الفلسطيني، مستنكرا الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، وصمت العالم عما يحدث على أرض فلسطين.

ونشر "أمير" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X": "طوال حياتي كان هدفي أن أصبح مشهورًا واستغلال شهرتي للتأثير بشكل إيجابي على العالم ولم أخف يومًا من التحدث والوقوف من أجل معتقداتي، ومؤخرًا عندما قامت روسيا بمهاجمة أوكرانيا سافرت إلى بولندا لمساندة اللاجئين الأوكرانيين".

واستكمل: "العديد من الناس تحدثوا عن هذه الانتهاكات التي تحدث في فلسطين ورأيت الكثير من زملائي وأصدقائي ظلوا صامتين، لماذا؟، أصبح من الواضح خوف الكثيرين من دعم دولة فلسطين، حياة الفلسطينيين مهمة، العالم سوف يتذكر من تحدث ومن صمت".

مضيفًا: "والرب سوف يتذكر من ظل صامتًا عندما سفكت دماء المسلمين الأبرياء"، كما استشهد بآية من القرآن الكريم قائلًأ: "من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".

أمير خان هو ممثل وملاكم بريطاني من أصل باكستاني من مواليد 8 ديسمبر عام 1986 وشارك بعدد من الأعمال السينمائية أبرزها فيلم الملاكمة "Team Khan" عام 2018، وهو بطل العالم في الوزن الخفيف ومن المعروف عنه آرائه السياسية وكشف من قبل عن كونه مسلم الديانة ويعتبر الإسلام جزء من هويته.