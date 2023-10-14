شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الموسيقى العربية يحتفل بمئوية سيد درويش بافتتاح دورته الـ 32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل مهرجان الموسيقى العربية بمئوية فنان الشعب سيد درويش، بحفل افتتاح الدورة 32، حيث يخصص فقرة لهذه المناسبة، وذلك يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجارى، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن سيد درويش ولد فى الإسكندرية بحى كوم الدكة فى 17 مارس 1892 لأسرة فقيرة، تزوّج وهو فى سن السادسة عشرة فكان عليه أن يجد عملاً لكسب الرزق وتلبية احتياجات أسرته، فعمل مع بعض الفرق الموسيقية ولكنه لم يوفّق فى هذا العمل بسبب رؤيته الموسيقية المختلفة عن معايير زمنه التى تهتم للطرب والمغالاة فى استخدام الإمكانات الصوتية عن جماليات العمل ككُل والفكرة والهدف المنشودين منه.

يشار أن الدورة 32 لمهرجان ومؤتمرالموسيقى العربية تتضمن 38 حفلا يحييها 120 فنان منهم 90 مطرب ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات اصالة، محيي صلاح ، احمد الوزيري ، احمد محسن ، انغام مصطفي , نهي حافظ ، احمد ابراهيم ، ندي غالب، محمد الخولي ، امير الرفاعي , كريم زيدان ، ايمن مصطفي ، مي فاروق , ياسر سليمان , رحاب عمر ، خالد سليم ، أحمد حسن,تامر نجاح , حسام صقر , طه حسين , أمنية سمير , احمد العمري ، علي الحجار ، محمد متولي ،ايناس عز الدين , غادة آدم ، نهاد فتحي ، اسماء كمال ، بتول بني، اسماعيل صادق ، احمد عفت ، فرح الموجي ، ايمان عبد الغني ، هاني شاكر ، عبير نعمة ، سعيد عثمان ، مصطفي النجدي ، اميرة احمد ، مؤمن خليل ، رحاب مطاوع ، داليا عبد الوهاب ، أحمد جمال , حنان عصام ، حمزة نمرة , آيات فاروق ، محمد حسن ، احمد عصام ، سامح منير , هند النحاس ، سارة زكي ، محمد الطوخي ، ابراهيم فاروق , مدحت صالح ، آية عبد الله ، منار سمير ، اجفان ، نداء شرارة، مروة ناجي، احمد صبري ، اسلام رفعت، رضوي سعيد، مازن دراز ، تامر عبد النبي ، وعد البحري، يحيي عبد الحليم ، كنزي ، كارمن سليمان ، تامر عاشور ، ريم حمدي , ريم كمال ، احمد سعيد ، مي حسن ، حسام حسني ، السيد وهب الله ، الاء ايوب ، مصطفي سعد ، ياسر سعيد ، مروة حمدي، دعاء رجب، ايمان باقي، ريهام عبد الحكيم ، وليد حيدر، محمد طارق، صابرين النجيلي، اشرف وليد، سمية وجدى، أميمة طالب (تونس) ، أحمد سعد، فؤاد زبادي ( المغرب )، انغام .

10 عازفين سوليست هم : عمر خيرت ( بيانو )، احمد محمد درويش البحر( كمان)، محمد ظهير(كمان) , الطفل احمد ( الامارات ) ( بيانو ) ،ايهاب صبحي (كمان) ,ماجد سرور ( قانون)، مدثر ابو الوفا ( عود ) , تيريو يحيي مهدي (تشيللو) حازم شاهين(عود) سعيد كمال ( كمان).

كما تشارك 9 فرق هى : الموسيقي العربية للتراث، اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغاء العربى، الانشاد الديني ، القومية العربية للموسيقى، عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، ام كلثوم للموسيقى العربية ، الاوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية ، الفرقة السلطانية الاولي للموسيقي والفنون الشعبية ,كنوز اضافة الى عدد من المجموعات الموسيقية.

إلى جانب 20 قائد للفرق وهم هاني فرحات ، فاروق البابلي ، محب فؤاد ، محمد الموجي ، يحيي الموجي ، عمر فرحات ، حازم القصبجي ، هشام جبر ، سليم سحاب ، احمد عامر ، مصطفي حلمي ، احمد عويضة ، محمد عبد الستار , ناير ناجي ، ايهاب عبد الحميد ، صلاح غباشي ، امير عبد المجيد، محمود عثمان ، حسن شرارة، ماجد سرور.