شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج مسابقة The Best Dancer بمسرح نهاد صليحة .. 25 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
وقد تشكلت لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور محمود صلاح مدير مدرسة الباليه بأكاديمية الفنون ،المخرجة والمصممة سالى احمد المدرس المساعد بمعهد الباليه ، المخرجة والمصممة ميريت ميشيل ، المخرجة والممثلة ريم احمد، المخرجة والمصممة كريمة بدير ، والجمهور المتفرج بنسبة 50% .
وكان قد أعلنت إدارة مسرح نهاد صليحة عن شروط مسابقة The best Dancer وهي أن المسابقة للفردي والزوجي ، وجميع مدارس الدانس مسموح بيها ، ممنوع الرقص البلدى أو المهرجان ، وأن تكون جميع الرقصات المصممة للمسابقة تحمل معنى أو رسالة او هدف ، وأن يكون السن للمتقدم من 15 إلى 30 عام ، وجوائز المسابقة هي 3000 جنيهاً للمركز الأول الفردي ، و 7000 جنيها للمركز الأولي زوجي .
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