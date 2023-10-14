شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج مسابقة The Best Dancer بمسرح نهاد صليحة .. 25 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسرح نهاد صليحة تحت إشراف الفنان محمود فؤاد صدقي، عن موعد إعلان نتائج مسابقة The best Dancer ، والتي تقام تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والتي ستقام لمدة ثلاثة أيام وهم 23 و 24 و 25 أكتوبر ، ويتم الإعلان عن النتيجة في آخر يوم 25 أكتوبر .

وقد تشكلت لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور محمود صلاح مدير مدرسة الباليه بأكاديمية الفنون ،المخرجة والمصممة سالى احمد المدرس المساعد بمعهد الباليه ، المخرجة والمصممة ميريت ميشيل ، المخرجة والممثلة ريم احمد، المخرجة والمصممة كريمة بدير ، والجمهور المتفرج بنسبة 50% .

وكان قد أعلنت إدارة مسرح نهاد صليحة عن شروط مسابقة The best Dancer وهي أن المسابقة للفردي والزوجي ، وجميع مدارس الدانس مسموح بيها ، ممنوع الرقص البلدى أو المهرجان ، وأن تكون جميع الرقصات المصممة للمسابقة تحمل معنى أو رسالة او هدف ، وأن يكون السن للمتقدم من 15 إلى 30 عام ، وجوائز المسابقة هي 3000 جنيهاً للمركز الأول الفردي ، و 7000 جنيها للمركز الأولي زوجي .