"تحت الوصاية" قصة حقيقية وهذا ما كشفته شيرين دياب

ميرنا وليد - بيروت - نال المسلسل "تحت الوصاية" نسبة عالية من المشاهدات والإشادات، وكشفت مؤلفة مسلسل "تحت الوصاية" شيرين دياب أنه يعكس تجربتها الشخصية بعد وفاة زوجها مع المجلس الحسبي.

وكشفت شيرين دياب خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي: "كل المشاهد التي عاشتها البطلة في المسلسل مشاهد حقيقية 100%".

وأضافت: "مثلا مشهد البنك، بعد ما زوجي مات روحت البنك وقالوا إني ليس عندي الحق لسحب جنيه واحد إلا بقرار من المجلس الحسبي، وحصلت عندي نفس الصدمة والجدل بيني وبين موظف البنك، وبقيت في حالة ذهول ورفض لكلامه".

​​​​​​​وتابعت: "لما دخلت المجلس الحسبي عرفت إن واحد من الذكور من أهل الزوج فقط ممكن يكون له حق الوصاية".

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