جو رعد يؤجل صدور ألبومه لأجل غير مسمى تزامناً مع الأحداث في غزة

ميرنا وليد - بيروت - أكّد الفنان جو رعد انه سيؤجل إصدار ألبومه الغنائي الجديد لأجلٍ غير مُسمَّى وذلك كخطوة تضامنية منه مع أحداث غزة وفلسطين وعبّر عن حزنه الشديد لما يجري تزامناً مع طرحه البرومو الترويجي الأول لأغنية "يوم أجازة" التي صورها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ميدو وتم تسجيلها في إستديو سيشن تحت إشراف ماهر صلاح وهي من كلمات الشاعر Mano وألحان كريم عاشور وتوزيع نبيل أمين وميكس – ماستر ماهر صلاح وصوّر أغنية ثانية من ضمن الألبوم من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع عُمر صبّاغ.

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