طليقة شريف منير علمت بخبر طلاقها من الإعلام ومهاجمة بناتها لها كانت خارج إرادتهن

ميرنا وليد - بيروت - كشفت طليقة الممثل السوري شريف منير، الممثلة المعتزلة لورا عماد أنها علمت بخبر طلاقها تماماً كالجميع، وذلك من الإعلام، بعد أن نشر منير على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، معلناً الخبر، وكتب: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير".



وقالت خلال لقائها مع الإعلامية نانسي مجدي، وصرحت لورا تصرف زوجها السابق بأنه لم يكن لطيفًا بأي حال من الأحوال، كما كشفت أنه أزعج ابنتيهما كاميليا وفريدة.

وقالت لورا أن المنشور التي شاركته سابقاً، والتي إنتقدت من خلال إختيار إبنتيها العيش مع والدهما، كان بدافع الحب، كما قالت أن مهاجمة ابنتيها لها بعد هذا المنشور كان رغمًا عنهما، وأكدت الآن أن علاقتهما بها جيدة.