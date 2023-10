بالفيديو - جو جوناس يتوقف عن الغناء في حفلته ليقبل طفلته المدللة

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن خرجت مشاكل الفنان العالمي جو جوناس إلى العلن، وبعد أن علم الجمنيع أنه يكافح للحصول على الحضانة ضد زوجته البريطانية صوفي تيرنر، أصبح واضحاً إشتياق جوناس لإبنتيه، إذ بعد إنتهاء الوساطة، تم الإتفاق على حصول تيرنر على الإبنتين من 9 تشرين الأول إلى حد 22 تشرين الأول.



وأثناء أداء "الأخوة جوناس" أغنية "When You Look Me In The Eyes" على المسرح، توجه جو إلى إبنة أخيه الصغير الفنان نيك جوناس، مالتي ماري، والتي كانت بين ذراعي زوجة نيك، الممثلة بريانكا شوبرا، وقبلها على جبينها، وبدأ باللعب معها أمام الحاضرين، وكانت علامات الألم واضحة على وجهه.