مقتل الممثل الفلسطيني علي نسمان في غارة اسرائيلية على غزة

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل الفلسطيني علي نسمان، يوم امس الجمعة 13 أكتوبر، متأثرا بغارة استهدفت قطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية.
وكان علي نسمان قد كتب عبر حسابه قبل مقتله بساعات عبارات تشجيعيةللشعب الفلسطيني وكتب: "غزة تضرب عمق الكيان في صفد"، و"الله محيي رجالك يا جنين". وتابع : "أصدقائي ثقة بالله ورحمته، اذا انقطعنا عنكم فسنلتقي إما في القدس أو الجنة".
يذكر ان اخر اعمال علي نسمان كان مسلسل "شارع نصر جلبوع" وعرض في 2022، كما شارك في مسلسل "بوابة السماء" عام 2017، ومسلسل "الروح" عام 2014.
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