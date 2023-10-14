شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إيقاف حكم إيطالي والسبب الحكمة المساعدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض واحد من الحكام الايطاليين لموقف محرج للغاية بل وقام المسؤولين بإيقافه بسبب موقف محرج مع الحكمة المساعدة.

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الحكم الايطالي ايوان لوكا ساكي قدد تعرض لموقف محرج قبل بداية مباراة ليتشي وساسولو.

إيقاف حكم إيطالي والسبب الحكمة المساعدة

وسبق وأن انتشر مقطع فيديو للحكم الايطالي إيوان لوكا ساكي وهو يرفض مصافحة الحكمة المساعدة فرانشيسكا دي مونتي في إحدى مباريات الكالتشيو في الممر المؤدي لأرض الملعب.

وقام الحكم بمصافحة قادة الفريقين كما هو منصوص عليه في البروتوكول قبل أن يتجاهل اليد الممدودة له بواسطة المحكمة المساعدة وتم بث اللقطة على شاشة التلفزيون، ليتعرض الحكم لموجة من الانتقادات.

وقامت لجنة الحكام في الكالتشيو بحسم موقفها من الأزمة مؤكدًة أنه كان تصرف غير مقصود وأسيء تفسيره ولا يمكن اعتبار الحكم متحيز جنسيًا لكن تم إيقاف ساكي لمباراة واحدة.