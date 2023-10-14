شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان الحرية المسرحي بالإسكندرية.. 10 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، ورئيس صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش، تنطلق الدورة التاسعة من مهرجان الحرية بالإسكندرية، والتي تحمل اسم فنان الشعب سيد درويش، وتستمر حتي 17 من الشهر نفسه، علي مسرح مركز الحرية والإبداع بالإسكندرية، ويرأس المهرجان المخرج محمد مرسي، ويديره الفنان محمد شحاتة.

وقد تقدم للمشاركة بالمهرجان 46 عرضًا مسرحيًا من 11 مدينة مصرية مختلفة، وتشكلت لجنة مشاهدة العروض من الفنان محمد الزيني، الدكتور محمد حسني، الفنان وليد جابر، الفنان محمد ميزو، الفنان مسعد سالم، الكاتب ميسرة صلاح الدين، الفنان أحمد سمير.

وكان قد أعلن المهرجان الشروط الواجب توافرها في العروض المشاركة، وهي:ألا يكون العرض شارك في أي دورة من الدورات السابقة في المهرجان، وأن يتناسب العرض جغرافيًا مع إمكانات المسرح، ويجتاز قبول لجنة المشاهدة، وضرورة أن يتحمل مخرج العرض كل الأمور الخاصة بقانونية العمل من حقوق خاصة بالعاملين في العرض، وحقوق الملكية الفكرية والمصنفات الفنية وصحة البيانات المذكورة في استمارة المشاركة، ويحق لإدارة المركز والمهرجان استبعاد العروض المخالفة لنظام ولائحة المهرجان والمركز، تفحص لجنة المشاهدة العروض المقدمة في الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر 2023 وفقًا لاختيار صناع العرض، إما عن طريق لينك العرض بجودة عالية أو عن طريق بروفة نهائية كاملة.

يذكر أن المهرجان ينظم بتمويل من صندوق التنمية الثقافية؛ كما يعتمد تنظيم المهرجان على موظفي مركز الحرية للإبداع، وتحت إدارة الدكتورة ايناس دياب مدير المركز والمخرج المسرحي محمد مرسي ابراهيم رئيس المهرجان ومدير فرقة الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، ويترأس المهرجان شرفيًا الفنانة سميرة عبدالعزيز، ويديره الفنان محمد شحاتة.