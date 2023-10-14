ميرنا وليد - بيروت - نال الممثل الاردني منذر رياحنة جائزة أفضل ممثل دور ثاني عن دوره في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض في شهر رمضان المبارك.

رياحنة جسد في العمل شخصية شوقي الند لجعفر الذي جسد دوره الممثل المصري محمد رمضان.

موقع "الفن" تواجد في الحفل بشخص رئيسة التحرير سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، التي عادت بمجموعة من اللقاءات، بينها لقاء مع الممثل الأردني منذر رياحنة.

رياحنة تحدث عن تكريمه عن دوره في "جعفر العمدة" وعن فريق عمل المسلسل، كما تحدث عن مشاركته مع العديد من الممثلين من مختلف الجنسيات بينهم الممثل اللبناني عمار شلق والممثل المصري أحمد السقا في فيلم "المصلحة" وغيرها من المواضيع.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - منذر رياحنة يصف محمد رمضان بالعالمي .. ويكشف عن عمله القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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