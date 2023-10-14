ميرنا وليد - بيروت - طرح المصمم اللبناني العالمي زهير مراد مجموعته الجديدة الخاصة بفساتين الأعراس لموسم خريف - شتاء عام 2024. ملكة جمال لبنان 2000 ساندرا رزق تستعرض رشاقتها بـ كروب توب واستوحى زهير مراد مجموعته من عصر غامض، تخرج منه عروس أثيرية، مستعدة لرواية قصتها الساحرة. وتميزت القطع التي صممها بابداع واضح بلون اللؤلؤ الأبيض، والدانتيل، والتول الحريري المزخرف بالورود والأشواك المتساقطة وأجنحة الغراب وأشعة الشمس.

وحصدت المجموعة الجديدة على اعجاب الجمهور ونقاد الموضة العالميين واذ ان زهير مراد لا يخطئ في التصميم ومن المعروف انه يحول العروس من شابة عادية الى أميرة الاميرات بتوقيعه.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور - فساتين أعراس زهير مراد لخريف - شتاء 2024 من الخيال .. اليكم المجموعة كاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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