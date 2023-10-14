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بالصور - فساتين أعراس زهير مراد لخريف - شتاء 2024 من الخيال .. اليكم المجموعة كاملة

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ميرنا وليد - بيروت - طرح المصمم اللبناني العالمي زهير مراد مجموعته الجديدة الخاصة بفساتين الأعراس لموسم خريف - شتاء عام 2024.

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واستوحى زهير مراد مجموعته من عصر غامض، تخرج منه عروس أثيرية، مستعدة لرواية قصتها الساحرة. وتميزت القطع التي صممها بابداع واضح بلون اللؤلؤ الأبيض، والدانتيل، والتول الحريري المزخرف بالورود والأشواك المتساقطة وأجنحة الغراب وأشعة الشمس.
وحصدت المجموعة الجديدة على اعجاب الجمهور ونقاد الموضة العالميين واذ ان زهير مراد لا يخطئ في التصميم ومن المعروف انه يحول العروس من شابة عادية الى أميرة الاميرات بتوقيعه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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