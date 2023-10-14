ميرنا وليد - بيروت - شجعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة تعلى الزواج المختلط دينيا لأنه يقدم للمجتمع أجيالا أكثر تقبلا للآخر.

وتحدثت حول تفاصيل ذلك خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "زمن" وقالت : "هذا الموضوع يجب أن يتم الاتفاق عليه قبل الزواج، وإذا لم يكن الشخصان منفتحين على الأديان الأخرى ستحدث مشاكل في الزواج". وتابعت: "ابنتي تالا أخذت من الدينين المسيحي والإسلامي، وهي تصلي بالطريقة الإسلامية وتصلي معي وتذهب معي للكنيسة، وزوجي وليد يعرف هذا الشيء".

وأضافت: "ليس لدي خوف من تشتتها بين الدينين، وبالعكس في رأيي الزواج المختلط يقدم لنا أجيالا أكثر تقبل للآخر. برأيي هدف الأديان كلها المحبة والتسامح، وجميع الأديان تلتقي في القيم بطرق مختلفة"

وختمت: "بحب ديني وبحب دين زوجي وليد، لإنه مسلم حقيقي صالح رأيت معه مزايا المسلم الحقيقي، وأحب السؤال عن القرآن والفلسفة الموجودة في آياته، ووليد يقرأ صلاة مريم العذراء ويقدر المسيح."

كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تتحدث لأول مرة عن ديانة ابنتها وطريقة صلاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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