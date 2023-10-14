فنان مهرجنات شهير يعلن إعتزاله ويستغني عن أمواله...إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أعلن مغني المهرجانات المصري علي قدورة خبر إعتزاله الفن بشكل مفاجئ، والتبرّؤ من كامل أعماله الغنائية التي قدمها في السابق، كما سيتخلى عن كامل ثروته التي جمعها من الغناء وسيمتهن عملاً آخر "حلال" بحسب تعبيره.



ونشر صور له ظهر فيها بملابس الإحرام من أمام الكعبة المشرفة، وعلق:انا علي عبد القادر السيد ، الشهير ب علي قدورة، كنت مغني قبل النهاردة في حاجة حصلتلي مش عارف اية هي بس الحاجة دي هي الي بتخليني اتكلم دلوقتي".

وتابع: "انا بريء من كل عمل او مزيكا عملتها في حياتي و بعلنإعتزالي عن مجال الاغاني نهائياً و يارب سامحني عن اي حاجة انا عملتها في حياتي او اي حاجة صدرت مني و يارب قربني ليك و افتحلي باب رزق يرضيك و مفيهاش حاجة لو بدأت من جديد في اي شغل بالحلال و اي فلوس معايا انا هسيبها بالرضي لأهلي و مش عارف هيبقي الصح اية و هبقي لا امتلك الا " صفر " وربنا يثبتني في الطريق دة و مش هطول عليكم بس دي نيتي و ربنا كريم و كبير و " غفور رحيم ".