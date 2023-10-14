إيرادات الجمعة.. "حسن المصري" الثاني و"البعبع" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الجمعة 13 أكتوبر منافسة بين 10 أفلام، هي: "حسن المصري، فوي فوي فوي، العميل صفر، وش في وش، سكر، بيت الروبي، مستر إكس، البعبع، دولارات دولارات، أولاد حريم كريم"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ مليونا و353 ألفا و394 جنيها، وزعت على النحو التالي:

فوي فوي فوي

جاء في المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر فيلم "فوي فوي فوي"، محققا 729 ألفا و137 جنيها.

"فوي فوي فوي" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم.

حسن المصري

احتل المركز الثاني فيلم "حسن المصري" بعد تحقيقه 314 ألفا و711 جنيها.

الفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إخراج سمير حبشي، بطولة أحمد حاتم، دياموند بوعبود، مراد مكرم، فريال يرسف.

وش في وش

وحصل على المركز الثالث فيلم "وش في وش" وحقق 295 ألفا و698 جنيها.

"وش في وش" تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، سلوى محمد علي، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي.

العميل صفر

وتراجع فيلم "العميل صفر" للمركز الرابع بعد تحقيقه إيرادا بلغ 281 ألفا و474 جنيها.

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

سكر

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم "سكر" والذي حقق 214 ألفا و836 جنيها.

"سكر" يشارك في بطولته ماجدة زكي، محمد ثروت، حلال الترك، معتز هشام، إخراج تامر المهدي.

أولاد حريم كريم

وفي المركز السادس جاء فيلم أولاد حريم كريم، بعد تحقيقه 31 ألفا و276 جنيها.

"أولاد حريم كريم" تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس، بطولة مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، بسمة، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، تيام مصطفى قمر، هنا داود.

بيت الروبي

أما المركز السابع فكان من نصيب فيلم "بيت الروبي" محققا 27 ألفا و894 جنيها.

"بيت الروبي" تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية وتارا عماد.

مستر إكس

ويأتي في المركز الثامن فيلم "مستر إكس" محققا 4 آلاف و866 جنيها.

"مستر إكس" سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، محمد أسامة (أوس أوس)، رحاب الجمل، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: حلمي بكر، أكرم حسني، إلهام شاهين، عمرو يوسف، ريم مصطفى.

دولارات دولارات

وكان المركز التاسع من نصيب فيلم دولارات دولارات، الذي حقق 4 آلاف و170 جنيها.

فيلم دولارات دولارات من تأليف طارق رمضان، إخراج محمد خضري، إنتاج مدحت سعد، بطولة نضال الشافعي، صلاح عبدالله، منة فضالي، المطربة أمينة، راندا البحيري، علاء مرسي ومنير مكرم.

البعبع

واحتل المركز العاشر فيلم "البعبع" والذي حقق 2843 جنيها.

"البعبع" تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالعظيم.